日本テレビの元アナウンサー・上田まりえさんが始球式に登場日本テレビの元アナウンサーで、タレントの上田まりえさんが4日に京セラドームで行われたオリックスーロッテ戦で始球式を務めた。野球好きの上田さんが自身のインスタグラムでも報告すると「キラキラしていた」「綺麗」とファンも反応した。オリックスが「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」と銘打った企画で、鳥取県出身の上田さんが登場。「食パラダイス鳥取県