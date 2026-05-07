二塁コンバート初年とは思えぬ「センスの塊」■ヤクルト 5ー0 巨人（6日・東京ドーム）ヤクルトの内山壮真内野手が6日、敵地での巨人戦に「4番・二塁」で先発出場。6回には2号ソロを放ったが、この日は守備でも貢献した。安打性の打球に追いつき、華麗に一回転でアウトにするとSNS上では「“天才”以外の言葉が思いつかない」「センスの塊」などと、絶賛の声が相次いだ。衝撃のプレーが飛び出したのは、5回1死の場面。キャベ