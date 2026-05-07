二塁コンバート初年とは思えぬ「センスの塊」

■ヤクルト 5ー0 巨人（6日・東京ドーム）

ヤクルトの内山壮真内野手が6日、敵地での巨人戦に「4番・二塁」で先発出場。6回には2号ソロを放ったが、この日は守備でも貢献した。安打性の打球に追いつき、華麗に一回転でアウトにするとSNS上では「“天才”以外の言葉が思いつかない」「センスの塊」などと、絶賛の声が相次いだ。

衝撃のプレーが飛び出したのは、5回1死の場面。キャベッジが放った一、二塁間を抜けようかという打球に対し、内山が素早く反応。打球に追いつくと、流れるような動きでくるっと一回転して一塁へ送球し、アウトを奪ってみせた。このプレーに東京ドームは騒然となった。

DAZNベースボールがこの守備を「慌てずに 下から上へのグラブ捌き」と、タイトルをつけてX（旧ツイッター）で紹介するとファンは絶賛。「“天才”以外の言葉が思いつかない」「動き一つ一つにセンスを感じる」「華がありすぎる！」「センスのかたまりなんよ」「なんだよこれ、神かよ」「恐ろしいわ！ この子!!」と驚愕する声が殺到した。

また、捕手として入団し、外野手を経て今季から内野手に挑戦しているだけに、「本当に今年からセカンドなの？？？？」「どこ守らせても一流やなー」「センスというかもはや天才では」と、短期間で新ポジションをモノにしている姿に困惑混じりの称賛も目立った。

内山は2020年ドラフト3位で入団した23歳。池山隆寛新監督が就任した今季、内野手にコンバートされた。4月下旬の1軍昇格以降、打撃でも9試合で打率.452と大暴れしており、4日の巨人戦からは3戦連続で4番を任されている。（Full-Count編集部）