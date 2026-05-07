国民的アイドルグループと呼ばれたAKB48が誕生して20年、現役のメンバーたちは何を思い、どんな活動をしているのか？パーソナルヒストリーを掘り下げる連載「なんで令和にAKB48？ Season2」。第10回は2016年12月8日に16期生としてお披露目された鈴木くるみ（すずき・くるみ）。前編ではオーディションの話や、16期生を育てた村山彩希との思い出などを聞かせてもらった。【写真】鈴木くるみのグラビア【AKB48の衣装が好きで早着替