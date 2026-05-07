「転職を考えている」 勤め上げた会社を65歳で退職後、業務委託で施設管理の仕事についていたAさん。丁寧な仕事ぶりと誠実な人柄で、厚い信頼を獲得していた。そんなAさんが70歳を前に転職し、職場を変えるという。 もちろん、勤務先はAさんを引き留めた。Aさんの家族や友人は「いまのままで何の問題もないだろう」と反対した。 だがAさんは、「もっとやりがいのある仕事がしたい」と周囲の声を振り切るように面接に臨