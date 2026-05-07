オリックス・森友哉の専属トレーナーが教える「腹斜筋クロスタッチ」野球の動作において、“片足で立つ”瞬間の安定感は技術の土台となる。投げる、打つ、走るといったあらゆる局面で求められるバランス能力だが、右投げ右打ち、左投げ左打ちの選手はどうしても同じ方向への回旋が多くなり、体に左右差が生まれてしまう。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーを務める久米健夫さんが、身体のバランスを整える「腹斜筋クロスタ