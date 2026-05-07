オリックス・森友哉の専属トレーナーが教える「腹斜筋クロスタッチ」

野球の動作において、“片足で立つ”瞬間の安定感は技術の土台となる。投げる、打つ、走るといったあらゆる局面で求められるバランス能力だが、右投げ右打ち、左投げ左打ちの選手はどうしても同じ方向への回旋が多くなり、体に左右差が生まれてしまう。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーを務める久米健夫さんが、身体のバランスを整える「腹斜筋クロスタッチ」を紹介する。

左右のバランスに偏りがあると、片側の筋肉は効いているが反対側は効いていないという状態に陥り、フォームの崩れを招く。久米さんは「左右差があると、例えば（打者が）対ピッチャーになった時に、（向かって来る）ボールに対して動いていってしまう。自分から崩れていくのが多くなる」と分析する。特に脇腹の腹斜筋は、回旋動作や肩甲骨の安定に不可欠な部位であり、ここを左右均等に使えるようにすることが大切だ。

そのためのメニューが「腹斜筋クロスタッチ」。まず三角座りの体勢になり、両膝を拳1個分開ける。そのまま両足を軽く上げ、骨盤を起こした状態を保つのがスタートポジションだ。上体は正面を向いたまま、足を浮かせた状態でお腹を捻り、両手を体の右、左の地面へ交互に素早くタッチしていく。しっかりと両手で地面を触ることが、正確な動作のポイントになる。

下腹部に力を入れて上体を起こした体勢を維持し、捻り切ることを意識したい。「続けるうちに、どんどん上体が保てずに後ろに落ちていきやすい」ため、姿勢が崩れないよう注意が必要だ。

このメニューは「100回を最低ライン」として、素早いテンポで行う。腹斜筋やお尻の筋肉に刺激を入れることで、足を上げた際や立った時のブレが劇的に少なくなっていく。地道なトレーニングで左右のバランスを整えれば、自分から崩れることのない、自分のタイミングで打てるバッターに近づけるはずだ。（First-Pitch編集部）