日本でもプレーした33歳バレーボール女子の五輪メダリスト、ケルシー・ロビンソン＝クック（米国）が6日までに自身のインスタグラムを更新。第1子となる長女を出産したことを報告し、世界のファンから祝福の声が殺到している。夫で元バレーボール選手のブライアン・クックとともにベッドに横たわり、生まれたばかりの我が子を胸に抱いている。新しい命の誕生を夫婦で喜んだ。ケルシーは自身のインスタグラムで実際の写真を公