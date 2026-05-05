53歳に単身でスペインに留学し、4年間でスペイン、ジョージア、そして現在のタイへと、暮らす場所を移してきたRitaさん（56歳）。行く先々で日本とは異なる文化や生活スタイルを感じているそうです。今回は、3か国をめぐって感じた、「食事の当たり前」についてレポートしてくれました。各国の食事の内容なども紹介します。「スペイン」の食事はいつもにぎやかスペインにいた頃は、パンや生ハム、チーズ、クラッカーが身近な存在で