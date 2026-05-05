5月4日に放送された『今夜復活！！8時だョ！全員集合』2時間半スペシャル（TBS系）。’69年に『8時だョ！全員集合』第1回の公開収録が行われた三鷹市公会堂に約300人の親子が集まり、飯尾和樹（57）、永尾柚乃（9）、お笑いコンビ・なすなかにし、本田望結（21）とともにザ・ドリフターズのコントを楽しむ様子が放送された。「『全員集合』は’69年10月から’85年9月まで放送された公開生番組で、当時の最高世帯視聴率は50.5％（※