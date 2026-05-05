「2番・一塁」で先発出場【MLB】エンゼルス ー Wソックス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場した。3試合ぶりとなる14号2ランを放ち、本塁打数は両リーグトップタイ。年間64発ペースとし、2022年にアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が樹立したア・リーグ記録を更新する勢いだ。2試合連続無安打と小休止していた村上