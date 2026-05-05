ガールズグループ「ME:I」がファーストピッチを行うヤクルトは4日、球団公式SNSなどを更新し、7月26日に神宮球場で行われる広島戦に人気ガールズグループ 「ME:I」（ミーアイ）が来場すると発表した。球団からのサプライズの告知にファンは「やばい嬉しすぎる」などと歓喜している。球団は4日の午後12時4分にSNSを公開。「TOKYO燕プロジェクト第2弾」としてME:Iの 来場決定を報告した。試合前には新曲の歌唱パフォーマンスを実