大学野球での1シーン米国の大学野球の試合で、球審の顔面にファウルボールが直撃するアクシデントが発生した。マスクが弾き飛ばされるほどの衝撃で倒れ込み、試合が約15分間中断する事態に。SNS上のファンからは「見ていて怖い」と心配の声が寄せられている。事故が起きたのは1日（日本時間2日）に行われたアラバマ大とバンダービルト大の一戦だ。米紙「ニューヨーク・ポスト」によると、2回にアラバマ大の攻撃でホルトが、バ