大分県内の交通機関ではゴールデンウイークをふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンが始まっています。 【写真を見る】GW後半交通機関はUターン始まる大分 JR大分駅では4日朝、大きな荷物やお土産を持った家族連れの姿が見られました。JR九州によりますと、大分から博多に向かう上りの特急列車ソニックはあすが混雑のピークになる見込みです。 （広島から）「おじいちゃんとおばあちゃ