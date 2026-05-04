打率.407＆8HR＆28打点で3冠王…OPSなども1位阪神・佐藤輝明内野手が3日、甲子園球場で行われた巨人戦に「4番・三塁」で先発出場。4回に先制の適時三塁打を放つなど、2打数1安打1打点1四球の活躍で勝利に貢献した。驚異の“リーグ12冠王”には、海外ファンも今か今かと移籍を待ち望んでいるようだ。0-0で迎えた4回の第2打席、1死一塁から井上が投じた高めのカットボールを振り抜いた。凄まじい打球が右中間を破り、佐藤は快足