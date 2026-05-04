3年連続100敗以上も…見どころある有望株が台頭ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、驚異的な活躍を見せている。今夏のトレード候補とも噂される中、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」の名物記者タイラー・ケプナー氏は、デジタルラジオ局「Sirius XM」のチャンネル「MLBネットワーク・ラジオ」に出演し、村上の存在が再建期のチームにとって不可欠な核であることを力説している。村上は今季、圧倒的なパワーでアー