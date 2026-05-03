バルセロナは2日に行われたラ・リーガ第34節のオサスナ戦に2-1で勝利し、リーグ連覇へ王手をかけた。81分にロベルト・レヴァンドフスキ、86分にフェラン・トーレスがネットを揺らし、バルセロナは終盤に試合を動かしたが、88分に失点。それでもアウェイでしっかりと勝ち切った。この試合の勝利で首位バルセロナと2位レアル・マドリードとの勝ち点差は「14」に。まだレアルはエスパニョールとの今節を戦っていないが、レアルが引き