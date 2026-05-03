2026年4月9日より、味の素AGF株式会社が展開する「『ブレンディ(R)』マイボトルスティック」の新CM「パッ！とシング＆ダンス」篇が公開。俳優の井桁弘恵さんが起用されている。【写真】軽快な“お茶ダンス”を踊る井桁弘恵さん水に溶かすだけで本格的なドリンクが楽しめる「『ブレンディ』マイボトルスティック」シリーズは、2024年3月に発売して以来その手軽さやおいしさが支持され、通信販売での定期購入者が同社商品の平均より2