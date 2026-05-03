男女あるあるの中での胸キュンに、思わずこぼれる「あざす。」のひと言。SNSで話題沸騰の大人気POV型ショートドラマ『俺達のあざす。』から、ゆい（伊藤優衣）とゆき（水原ゆき）が、4月から週プレ グラジャパ！の「+Season Girl」（3カ月間にわたりグラビアを公開する「週プレ グラジャパ！」のサブスクコンテンツ）に登場。タイトルは「幼馴染の姉妹と沖縄旅行に来た結果」（撮影・酒井貴弘）。沖縄を舞台に『あざす。』のスピン