【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、新曲「CELEBRATION」のダンスプラクティス映像とパフォーマンス映像を続けて公開した。 ■パフォーマンス映像に先立ってダンスプラクティス映像も公開 「CELEBRATION」は、恐怖心を受け入れて、自分と向き合う強さを讃える楽曲で、LE SSERAFIMは、楽曲のテーマをパフォーマン映像の視覚的要素として演出に盛り込んだ。 最も印象的なのは、