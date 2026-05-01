中道改革連合の米山隆一前衆院議員が2026年5月1日にXを更新。4月30日夜に外国為替市場で円相場が一時急騰したことについて、「恐らく介入」との見方を示しつつ、政府の対応を批判した。「それを見越した投機筋に...」30日、片山さつき財務相が記者団の取材に対し、円安ドル高が進んでいることについて、「断固たる措置を取るタイミングが近づいている」と為替介入の可能性を示唆していた。その後、夜に外国為替市場で1ドル＝160円