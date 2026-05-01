記事ポイント卸取引サイト「yogamat.jp」と一般向けECサイト「yogaworks.jp」が2026年5月に統合会員ランク別卸価格の自動表示やまとめ買い割引など、スタジオ・講師向けの購買機能を強化スタジオオーナー限定コミュニティや共創プログラム「yogamakers Lab」の整備も順次開始予定2003年の創業以来、日本初のヨガプロップスブランドとしてインストラクターの活動を支えてきたヨガワークスが、2026年5月よりヨガ業界のインフラ整備に