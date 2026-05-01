広島市の松井市長と、NPT再検討会議の議長が面会し、会議での合意文書の採択に向け、意見を交わしました。 米・ニューヨークを訪れている広島市の松井市長らは、NPT（核拡散防止条約）の再検討会議で議長を務めるベトナムの国連大使のもとを訪れました。核軍縮への逆風が強まる中、合意文書の採択に向けて意見を交わしました。■広島市・松井一実 市長「最後まで手を抜かないで建