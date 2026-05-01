人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。＜2026年5月の予言＞波乱の連休になるかも！12星座別に、今月の運勢をアドバイス！●おひつじ座（3／21〜4／19）一歩踏み出したい月。準備不足でも始めてみれば流れが動くはず。生活リズムを整えつつ、本当に大切なことだけに時間を使うと、迷いが消えます。＜lucky＞19日、小銭入れ、はちみつ●おうし座（4／20〜5／20）注目が集まりやすく、存在感が高ま