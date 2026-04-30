FC東京は30日、8月1日（土）にブンデスリーガに所属するドルトムントと対戦することを発表した。2年ぶりの来日となるドルトムントは、8月1日にFC東京と対戦する他、7月29日（水）にはセレッソ大阪とも対戦する。30日、東京都内でFC東京は記者会見を実施。FC東京の川岸滋也代表取締役社長と、来日しているドルトムントのカルステン・クラマーCEO（最高経営責任者）が登壇し、今回の対戦決定についてコメントした。川岸氏は「