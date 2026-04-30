2026年4月30日『ますだおかだ増田のラジオハンター』にて、ゲストに西川のりお師匠が登場！今回は本番までの、のりお師匠の様子をプチ密着させてもらった。 ©️ABCラジオ 13時。マネージャーと共に本社の13階にあるABCラジオに到着。椅子に座る前から、すでにしゃべり始めるのりお師匠。 ©️ABCラジオ 番組プロデューサーの上ノ薗Pと一緒に台本をチェック。上ノ