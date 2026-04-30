Claude Codeを利用しているエンジニアのsasha-id氏が、コミットメッセージ内に「HERMES.md」という文字が含まれている場合にClaude Codeの追加課金が発生するというバグを報告しています。HERMES.md in git commit messages causes requests to route to extra usage billing instead of plan quota · Issue #53262 · anthropics/claude-codehttps://github.com/anthropics/claude-code/issues/53262Claude Codeでは、契