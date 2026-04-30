カープ屋内練習場で実施…広島OBの浅井樹氏＆桑原樹氏が指導広島は女子小中学生を対象に、5月から合同練習会を行うと28日に発表した。カープ屋内練習場などで年間を通じて実施する。現在、参加者を募集している。練習日は月2回で、5月12・29、6月9・16、7月3・28日。いずれもカープ屋内練習場で、午後6時から8時まで行う。8月以降の日程は決まり次第、告知する。球団OBの浅井樹氏、桑原樹氏が指導する。広島県小学生女子軟式