女優・川上麻衣子さんの暮らしのエッセー。愛猫家としても知られ、一般社団法人「ねこと今日」の理事長を務める川上さん（60歳）が、猫のこと、暮らしのこと、出生地であるスウェーデンのことなどをつづります。今回は、60歳を迎えた今振り返る「この10年」。50歳での大きな挑戦、そしてコロナ禍を経てやめた数々のこと、これからの暮らしで大切にしたいことについて語ります。※ ESSEonline10周年の記念特集「私と10年」。ESSEonl