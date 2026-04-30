４月３０日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、九州大学大学院教授・施光恒氏と寺島尚正アナウンサーが、政府の経済対策に関するニュースについて意見を交わした。 施氏「国民の負担率自体がもっと下がらないことには全然意味がない」 政府・与党で食料品の消費税減税や給付付き税額控除の早期実現を探る案が浮上してきた。消費税率をゼロではなく１%にしたり、税額控除はせずに給付のみに絞ったりする選