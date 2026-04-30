大分市が発行するプレミアム付き商品券で、紙発行分は応募を上回ったものの、電子発行分は応募に達せず今後、2次募集も含めて検討する方針です。 【写真を見る】大分市プレミアム付き商品券、申し込み結果「紙」の倍率2倍超に電子は2次募集検討へ 大分市のプレミアム付き商品券は、1万円で1万3000円分利用でき、紙と電子のいずれか4冊分まで選択できます。 事業を運営する大分商工会議所によりますと、申し込み率は、「紙」が