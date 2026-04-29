前回登板ジャイアンツ戦で6回無失点も援護点なし【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦で先発登板した。6回まで失点2（自責1）の好投。しかし打線の援護はなく、ファンからも失意の声が寄せられている。2回に死球と盗塁、さらに自身の送球エラーも絡んで先制点を許した。4回には2人の走者を背負うも無失点。5回に適時打を浴び