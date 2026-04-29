前回登板ジャイアンツ戦で6回無失点も援護点なし

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦で先発登板した。6回まで失点2（自責1）の好投。しかし打線の援護はなく、ファンからも失意の声が寄せられている。

2回に死球と盗塁、さらに自身の送球エラーも絡んで先制点を許した。4回には2人の走者を背負うも無失点。5回に適時打を浴びて2点目を献上し、さらに満塁のピンチとなるもこれ以上の失点は許さなかった。続投した6回はアウト3つを三振で取り、6回2失点、9奪三振の熱投で降板した。

もっとも、ドジャース打線の援護はゼロ。この日は大谷が投手に専念したことで“最強打者”が不在となった影響があるかもしれない。前回22日（同23日）の大谷登板試合でも、大谷が6回まで無失点に抑えたが、打線は1点も奪えずに完封負けを喫していた。

“見殺し”になった大谷にファンも落胆の色を隠せない。「打者大谷のいないドジャース打線、弱すぎる」「またも無援護ドジャース」「またドジャースは大谷を見殺しにすんのかよ」「早く援護してよ打線」「打線、マジで打てなさ過ぎ」「えぇこれ大谷さんに負けつくのか？」などと不安が寄せられている。（Full-Count編集部）