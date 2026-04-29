ドミノ・ピザ ジャパン（東京都品川区）の宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」が、5月10日の「母の日」に合わせたメニュー「母の日 クワトロパーティーセット」を同月7日から4日間限定で販売します。【画像】えっ？公式おすすめの「クワトロ・ピザ」メニューがコレです！おいしそう！「母の日 クワトロパーティーセット」は、4つの味が楽しめる「クワトロ・ピザ」1枚または2枚と、人気サイドメニュー「パーティーボックス」が