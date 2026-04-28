英紙「ザ・タイム」報じる陸上女子短距離の女王が帰ってくる。五輪で通算7個の金メダルを獲得したアリソン・フェリックス（米国）が、2028年ロサンゼルス五輪を目指して現役復帰すると27日に英紙「ザ・タイム」が報じた。地元での夢舞台を見据え、40歳が復帰を決断した。五輪で7個、世界選手権で14個の金メダルを獲得。ロサンゼルス出身のフェリックスが、また勝負のトラックに帰ってくる。英紙「ザ・タイム」が報じた。2022