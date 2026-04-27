中西がファームで13イニング連続無失点中日のドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手が26日、ナゴヤ球場で行われたファーム・リーグの巨人戦に先発。7回を投げ3安打5奪三振無失点と、完璧な投球を披露した。ここまで2軍では無失点が続く22歳に、ファンからは「2軍で投げさせるレベルじゃない」「さすがの貫禄」と驚愕と期待の声が上がっている。初回から安定感抜群だった。中西は力強い直球とキレのある変化球を織り交ぜ、巨人打線