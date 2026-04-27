記事ポイントシステム ディが大和大学で『Campus Plan』AIチャットボットサービスの実証実験を開始学内規程や学生便覧などを参照し、学生・教職員の質問に24時間365日回答チャット履歴管理、ドキュメント登録、回答評価機能で学校事務の効率化を支援システム ディが、学校法人西大和学園 大和大学で学校事務トータルシステム『Campus Plan』のAIチャットボットサービス実証実験を開始。2026年5月下旬から、大学ポータルシステム上