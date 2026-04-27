ゴールデンウィーク目前の週末となった４月25日、冬季大会としては初となるミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレードが行われた。応援への感謝を伝えようと、オリンピアンとともに45人のパラリンピック日本代表選手団が東京・日本橋の中心街を練り歩いた。スタート前から熱気に包まれる９時10分スタートにもかかわらず、７時半にはすでにパレードのルートである日本橋の中央通りに人垣が