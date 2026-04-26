毎日の食器洗いに欠かせないスポンジ。しかし、替えどきがわかりづらく、じつは雑菌が増えやすいアイテムでもあります。ESSEonlineの便利グッズ担当・もちづきが日用品のモヤモヤの解消法を調べるこのコーナーでは、今回、食器用スポンジなどを製造するレック株式会社に、食器洗い用スポンジの理想的な交換時期と、見逃しがちな買い替えサインを伺いました。食器洗い用スポンジの替えどきの理想は？まず気になるのが、食器洗い用ス