マンシーは同点2ラン＆四球で出塁【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に先発し、6回途中まで5奪三振7安打4失点の粘投を見せた。打線が繋がり大量援護するなか、接戦だった6回には主砲が突如の途中交代に。「大丈夫かな」「いったい何が」とファンに一抹の不安がよぎった。佐々木が2点を先取されたものの、3回だった。マッ