4回で早くもチャレンジ権を喪失【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でのカブス戦に臨んだ。4回までにチャレンジ権を失い、デーブ・ロバーツ監督は試合中のインタビューで「（大事なのは局面の）重要度。今日はできていない。チームとして（チャレンジの使い方が）よくない」と険しい表情で語った。（Full-Count編集部）