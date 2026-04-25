こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した相互作用銀河「IC 2431」。かに座の方向、地球から約6億8100万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した相互作用銀河「IC 2431」（Credit: ESA/Hubble & NASA, W. Keel, Dark Energy Survey, DOE, FNAL, DECam, CTIO, NOIRLab/NSF/AURA, SDSS; Acknowledgement: J. Schmidt）】画像の中心に広がる暗い雲の塊や、その周囲で渦を巻く明るい星々の集まりが、混沌とした環境を