保護されたばかりの子猫…まだ手のひらサイズの赤ちゃん！YouTubeチャンネル「MaxluvsMya」では、保護されたばかりの小さな子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「胸が締め付けられるほどかわいい！」「天使のようですね」の声が続出しました。【画像5枚】「胸が締め付けられる…」これが、視聴者が涙した“健気な子猫”です！！注目を集めたのは「Tiny Tabby Trying to Nurse His Paw」という動画。飼い主さんの足の上