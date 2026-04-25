保護されたばかりの子猫…まだ手のひらサイズの赤ちゃん！

YouTubeチャンネル「MaxluvsMya」では、保護されたばかりの小さな子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「胸が締め付けられるほどかわいい！」「天使のようですね」の声が続出しました。

【画像5枚】「胸が締め付けられる…」これが、視聴者が涙した“健気な子猫”です！！

注目を集めたのは「Tiny Tabby Trying to Nurse His Paw」という動画。飼い主さんの足の上で横になっているのは、まだ手のひらに乗るほど小さなトラ猫の赤ちゃんです。

自分の後ろ足を口に含んで、チュパチュパする子猫。「これ、お母さんのおっぱいかニャ？」と思っているのでしょうか。

後ろ足から前足へ… 安心感を求める健気な姿

少し体勢を変えると、今度は吸う足を前足へチェンジ。好奇心からなのか、お母さんがいなくて寂しいからなのか、一生懸命前足をチュパチュパしています。見ているだけでほっこりしてきますね。

しばらくすると、子猫は「お母さんのおっぱいはどこかニャ？」と、よちよち歩きしながら探している様子。しかし見つからないため、また前足をなめ始めました。安心感を得ようと頑張っている姿は、とっても健気です。

「無事に保護されてよかった」 温かい応援の声が続出

動画の視聴者からは「心がとろけそう。守ってあげたくなる」「この子が早く幸せな家庭に迎えられますように」「寂しそうだけど、無事に保護されてよかった」といった応援と感動の声が多く寄せられています。天使のような保護子猫の愛らしい姿を、ぜひ動画でご覧ください。