今季から加入した新メンバー3人を紹介東北の野球熱を盛り上げる楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」。ここでは、新メンバーとして加入したHARUHIさん、HINATAさん、KYOKAさんを紹介する。◇HARUHIさん岩手県出身で12月14日生まれ。趣味はパン作り。小学生のときに球場で見たエンジェルスに憧れ「いつかあのフィールドで踊りたい」という思いを持ち続けてきたという。小・中・高校と新体操に打ち込