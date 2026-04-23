今季から加入した新メンバー3人を紹介

東北の野球熱を盛り上げる楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」。ここでは、新メンバーとして加入したHARUHIさん、HINATAさん、KYOKAさんを紹介する。

◇HARUHIさん

岩手県出身で12月14日生まれ。趣味はパン作り。小学生のときに球場で見たエンジェルスに憧れ「いつかあのフィールドで踊りたい」という思いを持ち続けてきたという。

小・中・高校と新体操に打ち込み「踊ることを仕事にしたい」とオーディションに挑戦。初めて練習した日の感想を聞くと「ずっと緊張していましたが、これからエンジェルスとしての活動が始まるんだというワクワクした気持ちになりました」と振り返った。

◇HINATAさん

大阪府出身で6月23日生まれ。ニックネームは「ひな」。趣味は体を動かすこと。

6歳からチアダンスを続けてきた経験を活かし「プロ野球のチアリーダーになること」という子どもの頃からの夢を東北の地で実現。2026年メンバーでは唯一の関西出身で、性格を一言で表すと「The 大阪！」とのこと。長年培ってきた確かなスキルと持ち前の明るさで、ファンとともに楽天を盛り上げる。

◇KYOKAさん

青森県出身で10月28日生まれ、ニックネームは「きょうちゃん」。趣味はバレエ、ランニング。今1番行きたい場所はハワイで「海で泳いで山に登って、ステーキにかぶりつきたいです」。

幼い頃から踊ることが好きで、クラシックバレエやダンスに打ち込んできた。エンジェルスを志したきっかけは、落ち込んでいたときに見たエンジェルスのパフォーマンス。「今度は私が誰かの力になりたい」という想いからオーディションに挑戦した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）