AKARIさん、HANAさん、HANARさんを紹介開幕から好調の楽天に熱いエールを送り続ける、楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」。今回は新メンバーであるAKARIさん、HANAさん、HANARさんを取り上げる。◇AKARIさん宮城県出身で1月4日生まれ。ニックネームは「あかりん」。趣味は野球観戦。各地のスタジアムへ足を運ぶほど、熱心な楽天ファンだったAKARIさんは、スタンドから見たエンジェルスの姿に惹か