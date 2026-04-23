AKARIさん、HANAさん、HANARさんを紹介

開幕から好調の楽天に熱いエールを送り続ける、楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」。今回は新メンバーであるAKARIさん、HANAさん、HANARさんを取り上げる。

◇AKARIさん

宮城県出身で1月4日生まれ。ニックネームは「あかりん」。趣味は野球観戦。

各地のスタジアムへ足を運ぶほど、熱心な楽天ファンだったAKARIさんは、スタンドから見たエンジェルスの姿に惹かれ、その道を志したという。人生で一番感動したことは「エンジェルスのオーディションの合格発表で自分の名前が呼ばれたとき」。前職であるテーマパークダンサーとして培った表現力にも注目だ。

◇HANAさん

宮城県出身で5月10日生まれ。趣味はお散歩。

13年間、楽天のチアダンススクールに通い、講師であるエンジェルスの姿に憧れを抱いてきた。スクール生として活動するなかで「エンジェルスとしてさらに活動の場を広げたい」という想いが募り、オーディションに挑戦。ファンに見てほしいところは「パワフルな笑顔とダイナミックなパフォーマンス！」。

◇HANAR（はな）さん

岩手県出身で1月19日生まれ、ニックネームは「おはな、はっちゃん」。趣味は海外ドラマ鑑賞、ブルーインパルス、中国語の勉強。大好きなものは「地元岩手のさんさ踊り、海外旅行、パンダ！」。

3歳から15年間、新体操を続け、地元・岩手県の「さんさ踊り」にも毎年参加。エンジェルスを志したきっかけは、さんさ踊りの会場でエンジェルスのメンバーを見たことから。「東北に根ざした活動ができることがとてもうれしい」と地元への想いも胸に、楽天と東北6県を盛り上げる。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）