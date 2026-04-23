第4打席で中堅方向へ特大弾を放ち、5試合連続アーチを記録【MLB】Dバックス 11ー7 Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。試合には敗れたが、5試合連続となる10号を放ち、本塁打争いで並んでいたアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抜きリーグ単独2位となった。劣勢ムードを変える一撃となった