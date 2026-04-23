歌手でタレントの研ナオコが22日、オフィシャルブログを更新。美容院でカット＆カラー中に“爆笑する姿”を公開した。 この日、「何故か爆笑」と題してブログを更新した研は、「久々に カットとカラー」と美容院でヘアカットとカラーリングを行ったことを報告。 続けて、リラックスした雰囲気の中で弾ける笑顔を見せる鏡越しショットとともに「何故か爆笑」とツッコミ。「スッキリしました！！ ありがとう」と仕上がりに満足した